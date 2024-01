Séance surprise sur la bourse de Paris, les haussiers à la fête!

Article du

Grosse surprise ce vendredi avec une séance d'euphorie sur la bourse de Paris qui renoue avec ses plus hauts de mi décembre.Le CAC 40 a gagné 2.28% à 7634 points.Une analyse graphique du CAC 40 est en ligne :Le gros gap ouvert ne permet pas pour autant d'aller franchir des plus hauts historiques.Cela remet donc à la semaine prochaine la question de savoir s'il convient ou pas de lever les protections.Nous en reparlerons mais nous avions vraiment très peu protégé.Quelles sont les causes de cette hausse :-Les résultats bien entendu, avec quelques bons résultats sur le luxe en particulier, au sein du CAC 40-Les chiffres de l'inflation pour décembre qui sont bons et laissent augurer d'une baisse des taux, même si aujourd'hui c'est le status quo sur la BCE. On notera d'ailleurs ce jour une forte baisse des taux souverains en particulier sur les OAT 10 ans.-D'autres résultats qui mettent du baume au coeur des investisseurs.Heureusement certaines de nos valeurs sont touchées par cette vague de bons résultats (Mersen par exemple) tandis que sur d'autres, les résultats sont bons mais pas forcément salués.La prochaine Quinzaine de Francebourse fera un point sur tous ces résultats annoncés et dès ce week-end je vous enverrai des mails de suivi. Car là il y en a beaucoup d'un coup et qu'il faut bien analyserjdhfrancebourse.com