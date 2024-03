CAC 40 à 8000 points, PER à 18 : sommet du cycle proche?

Voilà 2 semaines que la presse financière s'amusait à faire le total cumulé des bénéfices des sociétés du CAC 40 alors que tout n'était pas annoncé. Par exemple, ceux de Teleperformance, qui s'élèvent à 600M€ soit 0.6 milliard semblaient d'ores et déjà ne pas exister. Pourtant, plus d'un demi-milliard de bénéfices, je ne crois pas que ce soit quantité négligeable.

A présent, donc, nous avons tout, hormis les sociétés ayant des exercices décalés (et dans ce cas on procède à une péréquation).



On arrive donc à un résultat net cumulé de 143 milliards d'euros, en hausse de plus de 3% par rapport aux bénéfices de 2022 (mais en dessous de 2021 qui était une année à part en raison des comptes passés "à la paille de fer" en 2020).



C'est donc un très beau bénéfice cumulé, mais cette croissance de 3% n'est pas non plus à tomber par terre. Et pourtant, à 8000 points désormais, la capitalisation du CAC est de 2612 milliards. Ce qui nous donne un PER de 18 sur l'année 2023.

Ce n'est pas un PER extravagant, mais en soi, il est élevé.



Pour rappel, historiquement, en bas de cycle le PER du CAC tourne entre 8 et 10, et en haut de cycle il tourne entre 18 et 20.



Alors, les points de repère historiques peuvent changer, c'est le sens même de l'histoire : le changement dans la répétition. Mais aujourd'hui on peut dire que le CAC se paye globalement cher.

Cela cache évidemment d'énormes disparités entre des titres qui se payent à des PER inférieurs à 10 et d'autres qui se payent à des PER supérieurs à 40.

Faut-il préférer les uns ou les autres? La question est plus difficile qu'il n'y parait. Car il y a des effets de mode, il y a des facteurs économiques, des effets de marque, etc.



Toujours est-il que le CAC à 8000 points, cela ne veut rien dire en soi, si on ne regarde pas son PER. Et aujourd'hui, il est élevé.

Donc, le risque de correction est bien présent.



JDH

Francebourse.com

