Un livre essentiel sur les figures chartistes signé Nicolas Gallant

Article du

Nicolas Gallant, journaliste chez Capital depuis près de 20 ans, spécialisé sur les thématiques liées à la finance, la bourse et l'économie, est un fin connaisseur des figures chartistes... Et pour cause, il est le rédacteur de la newsletter quotidienne Momentum éditée par Capital (https://momentum.capital.fr/). Une newsletter qui permet à ses lecteurs de découvrir chaque jour des décryptages exclusifs et l’étude des graphiques de cotations des actions en Bourse afin de prévoir la direction future des cours.C'est à ce titre de spécialiste que Nicolas Gallant vient de publier et de présenter au salon de l'analyse technique du 22 mars son livre "Les figures chartistes de l'analyse technique", publié dans la collection "Les essentiels de l'AFATE", chez JDH EDITIONS.En vente sur toutes les plateformes et en commande chez tous les libraires.Cette collection qui vient de voir le jour accueille aussi un livre intitulé "Les chandeliers japonais" écrit par Daniel Cohen de Lara (qui a présidé l'AFATE de 2019 à 2024) et qui a rédigé le livre référent sur Ichimoku (Le pouvoir d'Ichimoku, aux éditions JDH), ainsi qu'un livre de Denis Desclos, nouveau président de l'AFATE, intitulé "Actifs et instruments de la bourse et des marchés financiers".Rappelons que l'AFATE est l'association française des analystes techniques, et qu'elle regroupe des spécialistes en la matière.De tels livres synthétiques manquaient dans le paysage éditorial français. D'autres sont en cours de préparation.Francebourse.com