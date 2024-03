La bourse de Paris sera fermée pendant le long week-end de Pâques

Le week-end de Pâques tombe très tôt cette année! Et la bourse de Paris se verra fermée le 29 mars (vendredi saint) ainsi que le lundi de Pâques, soit le 1er avril.

Pas de cotation donc, jusqu'à mardi matin.

Au terme de ce premier trimestre, le CAC 40 gagne donc 8.78%. Il est très peu probable que le deuxième trimestre voit une telle performance, à des niveaux si élevés, et avec un risque de correction qui se ressent de plus en plus.

Le nouvel indice relatif aux PME, le PEA PME 150 perd 6.05%, le CAC SMALL est à +0.4%... Les PME n'ont toujours pas séduit les investisseurs mais pourraient prendre leur revanche quand le CAC baissera car nous allons entrer dans la saison d'annonces de résultats pour ces sociétés. Une société comme Arcure (qui fait partie de notre TOP 20 pour 2024) a ouvert le bal, avec de très bons résultats, le titre gagne 94% depuis le 1er janvier... Une performance superbe! Qui donne de l'espoir à toutes les autres, souvent très décotées.

Toute l'équipe de Francebourse vous souhaite un joyeux week-end de Pâques.



JDH

Francebourse.com

