Deuxième trimestre : la saison des PME et des dividendes!

Comme chaque année, le premier trimestre a été celui de la publication des résultats annuels des grandes valeurs, en particulier celles du CAC 40. C'est d'ailleurs ce qui a entretenu la hausse de l'indice.

Au deuxième trimestre, la problématique est différente : les investisseurs vont davantage regarder les statistiques macro-économiques, car ils ont moins de résultats à "se mettre sous la dent".

Mais il y a aussi toute une catégorie d'investisseurs qui vont scruter les valeurs de rendement d'une part car c'est sur le deuxième trimestre que sont distribués le plus gros des dividendes, et d'autre part les PME car ces dernières mettent plus de temps à annoncer leurs résultats vu qu'elles externalisent souvent leur comptabilité et ne font pas appel à des grands cabinets d'audit extrèmement couteux mais très rapides.



Il est à noter que notre portefeuille RENDEMENT gagne près de 10% depuis le début d'année alors que la saison des dividendes n'a pas encore commencé!



