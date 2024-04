Quand le VIX questionne...

Article du

Il est clair et net que le VIX, dit "indice de la peur" qui représente la volatilité du marché en général, a quitté sa zone de confort absolu…Il est dans un biseau d’élargissement haussier, qui est en général une figure baissière (ce qui serait rassurant) mais un tel biseau peut aussi durer un certain temps ! Et cela pourrait accréditer l’idée d’une baisse plus importante que prévu en mai. A suivre car il ne faut pas oublier que nous allons aborder le fameux mois de mai!Explication du VIX :