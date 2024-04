Quelques chiffres choc de la finance...

Article du

Ce mardi matin, nous étions invités à une conférence de presse à l'hôtel Bristol de Paris.Ce petit-déjeuner concernait la présentation à la presse de la société Delupay ( www.delupay.com ) filiale de la banque Delubac, spécialisée dans les paiements en ligne, via QR Code.En présentant son système de paiement, bien plus écologique et fiable que les cartes bancaires, le PDG Joël-Alexis Bialkiewicz a dévoilé quelques chiffres choc et alarmants de la finance.Les voici, sans commentaire, de manière brute :-En France, chaque année, 1.2 milliard d'euros sont détournés à partir des paiements effectués par les particuliers et les professionnels. Ce chiffre monte à 6 milliards aux USA et on peut supposer qu'à l'échelle mondiale, il représente l'équivalent du PIB d'un petit pays.-Les frais de transaction payés par les commerçants en 2022, se montent à 5.6 milliards d'euros. Il s'agit de ce que payent les commerçants sur les transactions par cartes bancaires. C'est plus de 0.2% du PIB français!-Rien qu'en France, 36 milliards de paiements ont lieu chaque année, incluant les petites et grandes transactions. Cela fait une moyenne de près de 100.000.000 transactions par jour.A méditer...JDHFrancebourse.com