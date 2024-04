Les penny-stocks, une des spécialités de Francebourse depuis 22 ans

Article du

Un penny, c'est un centime.Une penny-stock est donc très logiquement une action dont le cours de bourse s'exprime en centimes.Aux États-Unis, la SEC (l'équivalent de l'Autorité des Marchés Financiers chez nous) considère que toute action dont le cours est inférieur à 5$ entre dans cette catégorie. Pourtant, étymologiquement, seules les actions valant moins du dollar symbolique devraient en faire partie. C'est pour cela qu'en France et ailleurs, on considère en général qu'une action valant moins de 1€ (ou autre unité monétaire) est une penny-stock.On compte de nombreuses penny-stocks sur la Bourse de Paris, et depuis que notre site existe, nous recommandons, sur nos portefeuilles, des achats réguliers de penny-stocks, que nous n'hésitons pas, d'ailleurs, à recommander de vendre en cas de belle réussite. Car les réussites peuvent arriver vite... Et fort! Une penny-stock est par nature bien plus volatile qu'une action "ordinaire" et donc, aussi bien les hausses que les baisses peuvent être brutales.En 2023, nos lecteurs et abonnés avaient considéré, via un sondage en ligne, que notre meilleure recommandation fut l'achat de Llama Group, un titre acheté à 0.59€ en décembre 2022 et revendu en plusieurs fois, vers les 2€ en février 2023 (ce qui avait permis de ramener le prix de revient à zéro), puis vers 2€ encore en mars 2023 puis enfin sous les 1€ en juin 2023. La plus-value globale moyenne s'étant établie à 130% pour nos abonnés.Les penny-stocks ne constituent pas le coeur de nos recommandations, mais elles sont récurrentes dans nos lettres confidentielles!