ATOS : la VAD n'augmente plus

Alors que le titre ATOS, dont une analyse technique est en ligne ( www.francebourse.com ) remonte au-dessus des 2 euros aujourd'hui sur la bourse de Paris, on constate un début d'infléchissement des positions de ventes à découvert, telles que publiées par l'AMF au 30 avril (voir tableau).Pas de nouvelles prises de position mais au contraire un début d'allègement qui reste, disons-le, marginal.Le dossier reste sensible. Les fonds en question ont un cours de revient de la VAD de 5e en moyenne, avec des positions allant de 3.2€ à 6.5€.Vont-ils se racheter quand la situation semblera évoluer en leur défaveur ou jouer au coup de poker en maintenant la pression voire en l'augmentant afin de plomber le titre et provoquer la panique du groupe. Le VORTEX qui compare la pression acheteuse à la pression vendeuse est un indicateur précieux en ce moment. On a pu voir sur la séance de vendredi que la pression acheteuse restait favorable.JDHFrancebourse.com