Les penny-stocks à l'honneur : un dossier et un livre!

Jean-David Haddad, spécialiste des penny-stocks, publie à la fois un livre sur le sujet et un dossier exclusif à Francebourse.com!Un penny, c’est un centime. Une penny-stock est donc très logiquement une action dont le cours de bourse s’exprime en centimes.On compte de nombreuses penny-stocks sur la Bourse de Paris, et depuis que notre site existe, nous recommandons, sur nos portefeuilles, des achats réguliers de penny-stocks, que nous n'hésitons pas, d'ailleurs, à recommander de vendre en cas de belle réussite. Car les réussites peuvent arriver vite... Et fort! Une penny-stock est par nature bien plus volatile qu'une action "ordinaire" et donc, aussi bien les hausses que les baisses peuvent être brutales.En 2023, nos lecteurs et abonnés avaient considéré, via un sondage en ligne, que notre meilleure recommandation fut l'achat de Llama Group, un titre acheté à 0.59€ en décembre 2022 et revendu en plusieurs fois, vers les 2€ en février 2023 (ce qui avait permis de ramener le prix de revient à zéro), puis vers 2€ encore en mars 2023 puis enfin sous les 1€ en juin 2023. La plus-value globale moyenne s'étant établie à 130% pour nos abonnés.Quelles sont les penny-stocks à tenter à l'achat aujourd'hui?Un tout nouveau dossier vient d'être publié, aujourd'hui même. Les cours donnés sont ceux au 3 mai à la clôture.Dossier en vente sur notre boutique :Le dossier vous sera envoyé en PDF après votre commande.Pour demander une version papier en plus il vous suffira d'écrire à contact@francebourse.com La publication de ce dossier intervient dans la foulée de la publication du nouveau livre de Jean-David Haddad sur le PENNY-STOCK TRADINGEn vente sur JDH EDITIONS :Le livre vous sera dans ce cas dédicacé!En vente aussi sur Amazon :https://urlz.fr/qB5kIL arrivera progressivement sur toutes les plateformes (Fnac, Cultura, etc)C'est le seul livre en français sur le penny-stock trading ! Un livre unique et sans concurrence, simple, facile d'accès, qui s'adresse à tous.Jean-David Haddad avait publié, en 2004, un best-seller sur le sujet. Vingt ans après, alors que le marché a complètement changé, il était nécessaire d'écrire un tout nouveau livre, abordant la volatilité exacerbée sur ces actions qui valent moins d'un euro, mais aussi les financements par OCA qui se sont développés dans les années 2010, et bien sûr les hyper-penny-stocks, ces actions qui valent moins de 0,01€, maintenant que les pas de cotation se font au centième de centime !Le penny-stock trading permet de pouvoir gagner beaucoup en misant peu. Mini-investissement, maxi-profit ! Que ce soit sur un horizon de temps très court (les hausses de court terme sont bien plus fulgurantes sur les penny-stocks) ou très long (Apple et Amazon furent des penny-stocks à un moment donné). Cependant, c'est une activité risquée car justement la volatilité est très grande et qu'une penny-stock a généralement un passé peu glorieux. Mais toute entreprise qui ne meurt pas est potentiellement un phoenix capable de renaître de ses cendres ! Cet ouvrage vous permettra de comprendre les penny-stocks, leur spécificité, d'avoir un regard fondamental, de faire les bons choix, d'éviter les pièges, et d'utiliser des indicateurs d'analyse technique très simples mais pertinents, adaptés au sujet. Il vous permettra aussi d'envisager le trading sur carnet d'ordres, adapté aux hyper-penny-stocks de moins de 0,01€. Des thèmes jamais abordés en langue française, pas même sur Internet.Important : cet ouvrage comporte en annexe une liste de 36 penny-stocks sur la Bourse de Paris, ainsi que des cahiers de bord types pour penny-stock traders, qu'il suffit de remplir pour rendre votre trading plus facile. Ce livre est introduit par James D. Touati, dit « Le Loup de Zurich », un trader international qui monte en flèche. Retrouvez sa vidéo de 8 mn, accessible par QR Code dans sa préface.Le livre explique comment trader les penny-stocks, les rechercher, éviter les pièges... Le dossier met les pieds dans le plat et recommande à titre spéculatif 12 penny-stocks de la bourse de Paris en prévenant des risques afférents...Deux produits complémentaires. Selon Jean-David Haddad : "le dossier commence là où le livre s'arrête"...Francebourse.com