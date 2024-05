Bourse de Paris : les small caps prennent leur revanche

Article du

En grande difficulté depuis 2018, malgré quelques périodes de rebond, les small caps, qui avaient alors largement surperformé le marché, reviennent en force, tandis que le CAC 40 entre 7900 et 8200 points, et réalise une consolidation horizontale.La notion de small caps est diverse et variée. Voir à ce sujet notre article de pédagogie :On constate sur la bourse de Paris une vraie reprise des petites capitalisations. L'indice CAC SMALL a ainsi repris 1000 points en un mois, soit près de 10% de gains!Cet indice compte des petites capitalisations, comme avenir telecom par exemple (10 millions de capitalisation) et de moins petites. Par exemple, Casino en fait partie alors que la capitalisation actuelle du groupe de distribution est de 1.5 milliards.Beaucoup plus focalisé sur les PME, l'indice PEA-PME 150 compte, comme son nom l'indique 150 sociétés toutes éligibles au PEA PME. Cet indice a plus de mal à décoller, gagnant 6% sur le mois et perdant encore 1% depuis le 1er janvier.Contrairement au CAC 40 qui est à des sommets historiques, ces indices en sont encore loin... Néanmoins, si on prend le CAC SMALL, depuis 20 ans, il a triplé, alors que le CAC 40, en gros, a doublé.JDHFrancebourse.com