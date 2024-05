Action Viridien (ex CGG) : un mois de mai d'anthologie

Ce mois de mai aura été marqué par une action de la bourse de Paris en particulier : CGG, ex CGG Veritas, et devenue depuis quelques jours Viridien, qui signifie en latin "d'un vert bleuté et transparent".

La couleur est en effet bien verte puisque ce titre a commencé le mois de mai en dessous des 0.40€ et le finit autour des 0.60€, ce qui fait tout de même 50% de gains sur un mois de mai plutôt légèrement baissier sur le CAC 40.

Certes, Viridien ne fait pas partie du CAC 40 mais du SBF 120 qui, lui, est stable sur ce mois de mai.

A l'origine de ce mouvement, des résultats qui ont largement comblé les attentes des investisseurs en mettant en avant un début de recovery claire et nette, qui n'est pas sans évoquer ce qui s'est passé deux ans en arrière, sur le titre Vallourec.

Il faut dire aussi que CGG n'avait pas profité du rebond des para-pétrolières et que le titre ne s'était pas remis du krach d'il y a 4 ans!

Un rattrapage en cours de réalisation, donc, sur l'action Viridien qui est dans un beau canal haussier!

