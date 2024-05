Actions Pluxee : une baisse inattendue ce jeudi

Article du

L'action Pluxee a signé aujourd'hui la deuxième plus forte baisse du SBF120 sur la bourse de Paris.

Le titre dévisse en effet de 3.28% en clôture à 28.44€.

Récemment, ce titre s'était envolé pour atteindre un plus haut à 31.82€, qui est un plus haut historique vue la faible antériorité en bourse de cette action.

Rappelons que Pluxee est un spin off de SODEXO, ce qui est en fait exactement le concurrent d’EDENRED et cette opération réalisée de scission réalisée en début d'année 2024 ressemble à celle réalisée il y a 12 ans par Accor. Depuis, le titre Edenred a été multiplié par 5. D’ailleurs nous nous étions positionnés sur le dossier à l’époque et avons revendu quelque temps plus tard avec une belle plus-value.

Pluxee est moins connue car elle n'émet pas les fameux tickets restaurants mais elle fait le même métier : la vente de solutions d'avantages aux salariés (offres de restauration, de bien-être et de mobilité en passant par la culture ou les cadeaux). Pluxee compte 500.000 entreprises clientes pour 36 millions d'utilisateurs à travers le monde. Par rapport à Edenred, Pluxee ambitionne de toucher davantage le marché des PME qui utilisent très peu ce type d'avantages pour leurs salariés. Ce qui constitue un gros vivier de clients potentiels.

Depuis son introduction en bourse, l'entreprise n'a jamais déçu, avec une communication sobre, élégante, non tapageuse, plutôt rassurante également, ce qui a valu au titre de s'envoler.

Mais, comme le dit le proverbe, les arbres ne montent pas au ciel et c'est donc sans aucune raison aujourd'hui que les prises de bénéfices se sont précipitées sur l'action Pluxee.

Il faut dire que la capitalisation, à plus de 4 milliards, est élevée, mais justifiée par la qualité du dossier.

La baisse était inattendue, elle permettra par ailleurs à ceux qui ont "raté le train" de pouvoir y monter.



Jean-David Haddad

Francebourse.com

Bourse, Finance

