La bourse de Paris termine le mois de mai en equilibre.

Le mois de mai 2024 n'aura pas été un des innombrables mauvais mois de mai que la bourse de Paris ait pu connaitre dans le passé, mais il est la suite logique du mois d'avril, et de ce qui s'est passé les années précédentes, à savoir un mois de consolidation latérale.

Ainsi, comme nous avons pu le faire remarquer, la bourse de Paris s'est mise à consolider depuis la fin mars. Une forme de dérive latérale légèrement baissière, comme en 2023 et 2022.

Ainsi, même si le CAC 40 gagne 0.9% sur le mois de mai, il finit pour le deuxième mois consécutif sous les 8000 points, tandis que son gain depuis le 1er janvier s'établit à 5.96%.

Notre portefeuille Croissance a quant à lui surperformé le marché, gagnant 5.5% sur le mois; cela n'est pas étranger au fait que le marché soit moins uni-directionnel et explore tout son propre univers, ne se focalisant plus uniquement sur les grandes valeurs de croissance.



Jean-David Haddad

Francebourse.com

Bourse, Finance

