Craquage complet sur l'action Atos en toute fin de seance

Article du

Alors que l'action Atos, très mal en point depuis deux ans, on le sait, se faisait oublier ces derniers temps, ne bougeant presque plus du point pivot des 2 euros, voilà que ce vendredi 31 mai lui fut pour le moins fatal!

Le titre a complètement dévissé en fin de séance, et en très peu de temps. Comme le montre le graphique, le dévissage a commencé entre 16h et 16h30 pour s'accélérer sur la dernière heure. Le titre Atos a donc fini la séance de ce 31 mai sur une baisse de près de 15% à 1.67 euros.

Aucune nouvelle n'est venue provoquer cette baisse cependant, tandis que les volumes d'échange sur le titre se sont également mis à exploser sur la fin de séance.

Que s'est-il passé? Le marché est tout simplement dans l'attente, ce week-end, du dénouement par rapport aux propositions de sauvetage du groupe, et de l'opposition entre messieurs Kretinsky et Layani. Le marché sait que tout cela débouchera sur une dilution mais, vue la complexité du dossier, il est impossible de prévoir quoi que ce soit. C'est probablement ce qui a occasionné de nombreuses ventes vendredi soir, d'autant plus que cette séance clôturait le mois de mai.



Jean-David Haddad

Francebourse.com

