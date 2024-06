Horribilis hebdomada pour la bourse de Paris! par JDH

Article du

Quelle semaine horrible que viennent de vivre les marchés français!J'avoue que je n'anticipais pas une telle correction, du moins pas aussi rapide.Actuellement, ce ne sont que des sondages et des programmes, plus infaisables les uns que les autres qui guident la peur.La contamination à l'Europe est modérée et la contamination aux marchés américains est nulle.Aujourd'hui, au moment où j'écris ces lignes (que je rédige depuis 2 heures mais vue l'évolution du marché, je modifie tout le temps ce que j'écris), le CAC est à 7464 points. Il est désormais à 10% de baisse sur ses plus hauts. Un classique dans une correction.Vue la rapidité du mouvement, on est proches du flashkrach, qui n'est pas sans rappeler celui de 2016 après l'annonce du Brexit.En fait, l'histoire récente nous montre, et nous l'avons vu avec l'élection de Trump en 2016 aussi, que les mouvements de baisse sur les marchés ne durent pas longtemps quand ils sont induits par des craintes politiques localisées à un pays.Il y a aussi un retour à la normale sur des valeurs qui avaient trop grimpé.Mais comme souvent, tout est emporté dans la tourmente.Jusqu'à hier on remarquait que les small caps "hors des radars" (en gros celles qui n'intéressent que les particuliers et que les fonds ne regardent pas) résistaient et menaient leur vie. Aujourd'hui, tout baisse car les particuliers aux "mains tremblantes" comme on dit, vendent aussi, surtout en cette veille de week-end, et pourtant ce n'est pas ce week-end qu'il y aura les élections!Seule nouvelle réjouissante : notre put warrant gagne encore 25% aujourd'hui et il approche les 100% de gains depuis notre recommandation! Comme quoi, nous avons bien fait de passer du BX4 au put warrant!Une analyse technique du CAC 40 est en ligne :Dans tout cela, que pouvons-nous recommander en cette veille de week-end, après cette terrible semaine?Voici des recommandations express, multiples et variées selon vos profils et vos détentions actuelles; ces recommandations ne concernent que des valeurs que nous connaissons déjà, ainsi que nos protections :Jean-David HaddadFrancebourse.com