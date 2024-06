Legislatives : les reactions a prevoir de la Bourse de Paris

Article du

Depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée Nationale, le CAC 40 est passé d'un point d'équilibre autour de 8000 points à un équilibre autour des 7500 points.Il pourrait encore baisser... ou pas... selon les scénarios.Il faudra attendre lundi pour affiner les probabilités consistant à savoir comment la France sera gouvernée. Je ne donnerai pas mes opinions politiques, comme promis, mais les différentes scénarios sur la bourse en fonction des éléments que nous avons.Voici donc un état des lieux qui émerge des opinions de nos différents intervenants à la réunion d'hier.-Si le RN et la droite de Ciotti ont la majorité absolue, le flashkrach de court terme, surtout s'il y a des émeutes et/ou une crise politique (article 16 etc) est possible, mais ensuite, la politique menée par le RN, qui sera protectionniste, ne sera pas en soi défavorable aux actions françaises, mais à certaines. Il faudra TRIER.-Si la gauche a la majorité absolue avec un premier ministre LFI ce sera la catastrophe pour les actions françaises, avec un scénario de retour probable à un marché baissier de long terme. La politique menée, qui sera très défavorable aux PME, nécessitera de sortir des small caps françaises pour la plupart et les remplacer par des small caps étrangères.-Si le PS éclipse LFI, et parvient à faire un gouvernement d'union nationale avec le parti de Macron et ses satellites (Modem, parti de Philippe, etc) voire ce qui reste de la droite classique, bref si on arrive à qui aurait été appelé il y a 10 ans "un gouvernement UMPS", là c'est un rebond des actions françaises, car il s'ouvrirait une période de stabilité avec des changements très mineurs (petite augmentation de SMIC, et ce genre de choses). On pourrait supposer que Hollande soit premier ministre dans cette hypothèse.-Si il n'y a aucune majorité, il y a alors deux sous-hypothèses :->Un gouvernement technique avec quelqu'un de très consensuel et des ministres de la société civile sans étiquette, qui ne sera pas renversé du moins pas dans l'immédiat (la gauche prétextant ne pas pouvoir mêler ses voix à celles du RN). Cette hypothèse serait favorable aux marchés français dans leur ensemble, car là aussi nous arriverions à une situation de consensus et peu de changements économiques. De quoi passer l'été et les JO tranquillement.->Un chaos généralisé, avec impossibilité de faire quoi que ce soit, le déclenchement d'un article 16 pendant les JO... Là, nous aurions des turbulences à court terme avec probablement une baisse du CAC 40 vers les 7000 points, mais ensuite, un rebond se mettra en place car les marchés gardent confiance en Macron et en son type de politique économique (les marchés obligataires beaucoup moins car il endette énormément le pays).Si je peux me hasarder à donner des probabilités, les voici :Majorité RN : 20%Gauche tendance LFI : 15%Union nationale centre gauche : 15%Gouvernement technique : 30%Chaos puis article 16 : 20%L'hypothèse d'une victoire absolue de la majorité actuelle est totalement à écarter.La suite lundi... Sur Francebourse.com!Inscriptions GRATUITES ici pour recevoir notre chronique du lundi matin et nos mails réguliers :Jean-David HaddadFrancebourse.com