Analyse du premier tour des legislatives, et consquences en bourse, par Jean-David Haddad

Un premier tour sans surprise au niveau des résultats. Les instituts de sondage ayant bien fait leur travail et on notera qu'ils le font de mieux en mieux.Par contre, la surprise vient des potentiels ralliements et des attitudes des partis politiques :-L'appel voilé du premier ministre à soutenir LFI en cas de duel avec le FN, un appel non partagé par Edouard Philippe par exemple-L'absence de consigne de vote de la droite classique en cas de duel RN/Gauche. Cela aussi c'est nouveau (habituellement ils appellent à voter pour la gauche, et on aurait pu penser, ici, au moins pour le PS).Ces stratégies laissent penser désormais que la perspective d'un gouvernement technique diminue.Voilà ce que j'écrivais vendredi sur les probabilités après le second tour :Je crois que ces probabilités peuvent être révisées car il y aura visiblement des alliances et je n'ai pas le sentiment que Macron sera ni très suivi ni longtemps suivi s'il fait un article 16 (rappelons qu'au bout de 2 mois, il peut être démis).Un gouvernement avec Mélenchon à sa tête, je crois qu'on peut oublier.Par contre, un gouvernement d'union nationale avec un barycentre au centre gauche est possible, selon les résultats... Un gouvernement allant des insoumis modérés à l'épicentre de LR. Evidemment, le SMIC à 1600€ avec hausse des charges sociales, les 32h, la 6e semaine et tout cela serait abandonné. On pourrait symboliquement avoir un SMIC à 1500€ sans hausse des charges, on pourrait symboliquement avoir une révision de l'âge de départ à la retraite plus tôt pour les carrières longues... Mais pas de grand chamboulement.Les marchés seraient soulagés.Un gouvernement 100% RN est très peu probable. Par contre, un RN à qui il manque 10 ou 15 députés, et qui doive débaucher sur LR en abandonnant certains dogmes détestés comme l'exclusion des bi-nationaux de la haute fonction publique (ligne rouge pour LR), c'est aussi possible.Ainsi, les probabilités me semblent désormais les suivantes :Gouvernement RN+partie de la droite : 40%Gouvernement Union nationale centre gauche : 40%Gouvernement technique : 15%Chaos puis article 16 : 5%Le marché fera cette analyse et c'est pour cela qu'au moment où je vous écris, les futures CAC 40 gagnent 0.7%.Cela dit, la semaine va être très longue pour les marchés et tout sera scruté...On laisse ouvrir et on voit quelle stratégie adopter!