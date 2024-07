RN et LFI s'éloignent du pouvoir, la bourse de Paris souflle! Edito de JDH

Article du

Le marché souffle, et tout le monde souffle, car, aujourd'hui plus encore qu'hier, la perspective d'un gouvernement RN s'éloigne. Elle s'éloigne vraiment cette fois, avec les désistements, et les projections en nombre de sièges basées sur des sondages.

Quant à la perspective d'un gouvernement Mélenchoniste, que le RN continue de brandir, elle est désormais totalement exclue.



Les projections en question (faites par le site Le Grand Continent après les désistements) laissent entrevoir un RN à 215 sièges environ plus une trentaine pour ses alliés soit moins de 250. LFI serait à moins de 70 sièges, et l'ensemble PS-PC-DVG-VERTS, qui peut former une certaine homogénéité, est à 90 sièges, autant que les macronistes (le centre arrivant à 120 en incluant le MODEM et le parti de E. Philippe, de plus en plus orienté divers droite d'ailleurs).

Autre bonne nouvelle : LFI a indiqué ne pas vouloir participer à un gouvernement d'union qui irait jusqu'à la droite.

Le souci, c'est que même si on élargit à la droite classique, on arrive, selon cette projection, à 90 gauche (hors LFI) + 120 centristes + 40 LR et DVD = 250

Toujours pas de majorité absolue : donc un gouvernement plus élargi que le précédent mais qui est aussi fragile que le précédent.



En fait, la variable à voir c'est la somme RN+LFI, et là on est au dessus des 289.

A moins que Ciotti et sbires rejoignent LR, ce qui est peu probable et serait ridicule (mais qui ne fait pas preuve de ridicule en ce moment?)



Donc, la perspective qui pourrait effrayer les marchés dès lundi, c'est l'ingouvernabilité du pays.



Mais il y aura forcément une solution, même si elle ne durera pas.



Les 3 grandes orientations qui se dessinent sont donc :

-Un gouvernement à droite, avec une alliance totale du RN avec LR et les DVD. Peu probable compte-tenu des antériorités, et une telle alliance obligerait le RN à renoncer au droit du sang, qui est une ligne rouge pour les gens de la droite classique.

-Un gouvernement allant du PC à LR, avec un premier ministre socialiste, qui mènerait à une sorte d'immobilisme, avec quelques mesures sociales (j'imagine bien un SMIC à 1500€ sans augmenter les charges sociales, et par exemple une tranche supplémentaire d'IR à 55%)

-Un gouvernement technique, on y revient. Précédé, ou pas, d'un article 16 pendant les JO.



Pour le moment, le marché monte aussi car la rue se tient bien, qu'il n'y a pas d'émeutes ni de grèves. Cela aussi pourrait changer.



Donc, si je résume, je suis, comme le marché, soulagé, mais je n'exulte pas! Il peut encore y avoir des secousses ou des surprises. N'oublions pas que des sondages et des projections, aussi sérieuses soient-elles ne font pas une élection.



Jean-David Haddad

Francebourse.com



A la une

Publications précédentes