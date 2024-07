Action OPMOBILITY : enfin le reveil!

Article du

L'action OPMOBILITY, anciennement Plastic Omnium, a été ce mardi l'une des plus belles progressions de la bourse de Paris avec un gain de 9.38%, permettant au titre de repasser au dessus des 10€, en dessinant une figure graphique rare, que les traders recherchent : un dragonfly doji. Voir analyse graphique :Cela tout en rebondissant sur un support très important de long terme.A l'origine de ce mouvement, les résultats semestriels.Aujourd'hui cette société est le 23e équipementier auto mondial, et est positionné tous azimuths sur l'automobile mais aussi la mobilité dans son ensemble, et la transition énergétique en particulier. Cela mondialement. Par exemple, les trains à hydrogène en Italie! Aussi, quand un pan de la mobilité va mal, la diversification est telle que le groupe peut tout de même progresser. C'est ce qu'on a vu avec les résultats de ce mardi.Une analyse fondamentale complète et actualisée avec les résultats du jour est en ligne :Francebourse.comInscriptions gratuites sur Francebourse pour recevoir nos mails :