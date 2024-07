C'est la saison des résultats sur la bourse de Paris!

Article du

Cette semaine marque la courte mais très dense saison des résultats semestriels sur la bourse de Paris.

Courte car elle arrive en début des vacances d'été, et qu'en gros à partir du 5 aout, il ne se passe plus grand chose sur la bourse de Paris... Donc, tout est ramassé sur 2 semaines, contrairement à la saison des résultats annuels qui est plus étalée.

Dense car du coup il y a chaque jour énormément de résultats!

Ainsi, dans un marché très tendu par le contexte politique français, on observe des mouvements qui vont dans tous les sens. Des hausses très puissantes comme des baisses très puissantes. Ce qui peut être l'occasion de mouvements importants dans les portefeuilles.

Une période pendant laquelle nous sommes particulièrement attentifs à ce qui se passe sur la Bourse de Paris



Francebourse.com

A la une

Publications précédentes