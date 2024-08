Action Haffner Energy : forte hausse et sortie du statut de penny-stock

Le titre Haffner Energy monte depuis quelques séances, mais cette séance du 1e aout l'a véritablement vue exploser au dessus de l'euro symbolique, gagnant 33.25% en clôture à 1.03€. Il reprend plus de 150% depuis ses plus bas historiques autour de 0.4€ en mai dernier, au moment de la sortie de notre dossier sur les penny-stocks (encore en vente ici : www.francebourse.com #library) dans lequel le titre Haffner Energy avait été recommandé.La hausse du jour, qui fait suite à une hausse progressive depuis plusieurs séances, n'a pas de raison particulière sinon celle de l'attente des investisseurs d'un financement qui pourrait être imminent. Financement qui permettrait à la société Haffner Energy de poursuivre ses projets de développement dans les énergies alternatives, et tout particulièrement les bio-carburants ainsi que l'hydrogène. Ces projets, devraient, selon l'entreprise, lui permettre de viser un chiffre d'affaires au 31 mars 2027 de 165 millions d'euros avant une forte accélération attendue à la faveur des projets SAF, avec un objectif de chiffre d'affaires de 330 millions d'euros l'année suivante.Rappelons que les projets SAF sont des projets de production d'un carburant d’aviation durable (SAF) porté par Haffner Energy, destinés à répondre à la demande exponentielle de décarbonation du transport aérien.Le titre Haffner Energy fait aussi partie de notre portefeuille CROISSANCE, auquel ont accès les abonnés à notre lettre confidentielle "La Quinzaine de Francebourse"Francebourse.comInscription gratuite : www.francebourse.com