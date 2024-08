OAT France 10 ans, des taux qui baissent de facon laborieuse

La tendance générale sur les taux directeurs des banques centrales est plutôt orientée à la baisse, pour le moment modérée, après un cycle de hausse très vif, comme il n’y en avait pas eu depuis 40 ans, cela en raison de la poussée inflationniste qu’il y a eu entre 2021 et 2023. La BCE a commencé à baisser ses taux, pour la FED ce sera probablement en septembre. En effet, la plupart des analystes s'attendent à une baisse en septembre, suivie éventuellement d'une autre en décembre, ce qui marquerait le début d'un cycle d'assouplissement plus long. Certains estiment que les banquiers centraux devraient réduire les taux plus tôt pour éviter le risque de récession quand d’autres estiment que la Fed a raison d'attendre, car une réduction prématurée des taux pourrait faire repartir l'inflation à la hausse. Difficile de trancher (...)



Cette tendance générale à la baisse des taux se traduit forcément sur les taux interbancaires (le fameux EURIBOR pour ce qui concerne l’Europe) et les taux souverains, donc les taux obligataires. Cependant, les espoirs ayant été plus vifs en fin d’année 2023, c’est là que les taus souverains avaient le plus baissé. Malheureusement, les banques centrales ont été plus réticentes que prévu en 2023 à baisser leurs taux. D’où un rebond de ces taux obligataires sur le premier trimestre.

Et depuis le mois de juin, la France fait un peu cavalier à part. En effet, alors que le mouvement global sur les taux obligataires s’est à nouveau orienté à la baisse dès le mois de juin, quand la BCE a baissé ses taux directeurs, le taux de rendement de l’OAT France 10 ans (le plus emblématique et le plus regardé) a quant à lui rebondi, en vers en contre tous ! Cela au lendemain de la dissolution qui a créé une incertitude économique importante sur la France. Pendant que les taux obligataires des autres pays baissaient, celui de la France montait. Cela a duré tout le mois de juin, et jusqu’au premier tour des législatives. Un premier tour qui a montré un pays ingouvernable mais les marchés financiers préfèrent néanmoins cela à une gouvernance d’extrême-droite ou pire encore d’extrême-gauche. Aujourd’hui, le taux de l’OAT France 10 ans régresse enfin, et repasse sous le seuil critique symbolique des 3%. Cela est une bonne chose, il casse ainsi un canal haussier. Mais avant de revenir sur son support à 2.44% de fin décembre 2023, il y a de la marge ! La baisse des taux sur le mois de juin a évidemment été favorable à notre portefeuille qui a repris 4 points (Le portefeuille RENDEMENT est à 8.66% de gains depuis le 1e janvier)



