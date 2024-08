Quand l'Ukraine envahit... la Russie!

Les week-ends font peur en ce moment. Celui-ci a-t-il été tranquille finalement? Pas tant que ça. Certes, rien du côté de l'Iran, et plus les jours passent moins il est probable qu'il se passe quelque chose de spectaculaire.

Les médias nous ont abreuvé des JO mais il y a un évènement (qui avait commencé jeudi mais qui n'intéressait personne) qui a pris de l'ampleur. Il s'agit de l'invasion de la Russie par l'Ukraine. On ne rêve pas, il s'agit bien d'une invasion d'une puissance nucléaire, chose qui n'était jamais arrivé. Au départ, personne n'y a prêté de l'importance, pas même poutine, mais l'importance est arrivée progressivement ce week-end, les ukrainiens ayant avancé à 80km de la frontière! Alors que rien ne semble les arrêter.

On ne sait pas comment va réagir le maitre du Kremlin. Menace nucléaire, une fois de plus? C'est possible, et ce serait à prendre avec plus de sérieux que les fois précédentes car cette fois il y a bien violation de la souveraineté et atteinte au territoire. La stratégie de l'Ukraine est intelligente mais ne risque-t-elle pas d'enflammer complètement ce conflit?



A ce stade l'évènement n'a pas encore pris une importance qui fait que les marchés vont décrocher. Au contraire, au moment où j'envoie cette chronique les futures CAC 40 sont verts. Le pétrole et l'or devraient en revanche en profiter. Mais plus cet évènement prendra de l'importance, plus il y aura un risque de nouveau décrochage en plein mois d'aout, une fois de plus.



