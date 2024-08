Bourse de Paris : du soleil en aout!

Article du

Du soleil en août... Quoi de plus normal? C'est pour cela que les gens partent en vacances en aout, après tout... Mais du soleil sur la bourse de Paris, cela s'est fait plus rare ces dernières années! Bien plus rare!Donc, en ce mois d'aout 2024, en cette période de congés annuels largement partagés par les intervenants des salles de marché, la bourse de Paris, via le CAC 40, enchaine les séances de hausse.Ainsi, les quelque 0.3% de hausse de ce lundi 26 aout font suite à une hausse de 1.27% la semaine passée avec 3 séances sur les 5 dans le vert.Depuis son point bas à 7030 points le 5 aout, le CAC 40, qui est désormais revenu à 7600 points, gagne 8.1%.Cette hausse estivale est due à une large détente du sentiment de crainte aux USA, et aussi à un moindre sentiment de défiance vis-à-vis de la politique intérieure française.La nomination d'un nouveau gouvernement, qui est désormais imminente, sera à suivre.Une analyse graphique du CAC 40 est en ligne sur Francebourse.com :jdhfrancebourse.com