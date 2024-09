Nouvelle envolee du metal jaune

Article du

L'once d'or continue de monter! Ce n'est pas comme sur une actions, il n'y a pas de séances avec 5 ou 10% de hausse, donc cela se remarque moins, mais le métal jaune est en train de sortir de tous ses canaux de tendance, par le haut, comme le montre notre toute dernière analyse graphique :Depuis le 1e janvier l'or gagne plus de 27%Sur 5 ans la hausse est de 72%Et sur 10 ans elle est de 116%Il est évident que, contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là, l'or bat nettement l'inflation! Cette dernière, sur 10 ans, malgré la période que nous avons vécue en 2022/2023, est de 21%. N'oublions pas que la période juste avant celle post-covid, était déflationniste.L'envolée de l'or s'explique par la conjonction de plusieurs facteurs et n'annonce pas que du bon :-il y a les facteurs géopolitiques, évidemment, sur lesquels nous ne reviendrons pas-le fait que l'inflation ne cesse pas (même si elle ralentit)-la hausse du taux d'intérêt réel renchérit le coût d'opportunité de l'or qui n'offre pas de rendement, donc en période de baisse des taux c'est l'inverse. Et là, les taux ont commencé à baisser. La précédente période avait vu l'or monter malgré la hausse des taux car l'inflation était le moteur dominant de cette flambée-les achats des banques centrales émergentes, qui traduisent une forme de diversification par rapport aux actifs libellés en dollar, soit pour des raisons macroéconomiques soit pour des raisons géopolitiques (« dédollarisation »). C'est là le principal moteur du mouvement actuel, et encore une fois ce n'est pas un signal positif qui est envoyé à l'humanité à long terme. L'or avait par exemple commencé à grimper au milieu des années 30...Jean-David Haddad