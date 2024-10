Or et Argent au summum, euro-dollar au creux

Article du

Aujourd'hui l'or bat un record historique en franchissant les 2700 dollars l'once alors que le spectre des 3000 dollars apparait de plus en plus distinctement au bout du chemin.Il faut dire que depuis 6 mois cela arrive régulièrement chaque mois voire chaque semaine à l'once d'or de battre des records!Une analyse technique est en ligne :Quant à l'argent il est loin des records historiques mais est sur des records relatifs des 10 voire 14 dernières années :On notera que le ratio OR/ARGENT est à 84. Il demeure élevé mais s'est éloigné de ses plus hauts proches des 100.Un mail de recommandation sur le sujet a été publié ce jour :De son côté la devise européenne qui a particulièrement dévissé face au dollar depuis l'annonce de la FED en septembre, est sur un creux. Un rebond semble désormais possible alors que les élections américaines approchent et que le dollar n'a aucun intérêt à être trop vigoureux.Une analyse technique est aussi en ligne :Et bien sur un mail :Francebourse.com