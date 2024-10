Hausse du VIX et de l or sur la bourse de Paris

Article du

Ce ne sont pas des cotations spécifiques à la bourse de Paris puisqu'il s'agit de cotations mondiales, mais c'est ce qui marque cette semaine sur la bourse de Paris. La hausse du VIX tout d'abord. Rappelons ce qu'est le VIX.L'indicateur VIX, mis a jour en 1993 par le CBOE (Chicago Board Options Exchange), mesure la volatilité du marché financier américain en se basant sur le S&P 500. Il est calculé tous les jours par le CBOE . Cet indicateur rencontre un fort succès aux USA, où il est même possible de le trader.Les anglo-saxons appellent le VIX " the fear index", où indice de la peur en français. Sa mesure de la volatilité se traduit en fait par une mesure de la nervosité des marchés. En effet, s'il est à la base développé comme un indicateur, on peut maintenant parler d'un indice à part entière. Il peut osciller de 0 à 100 même si le 0 comme le 100 ne sont jamais atteints dans la pratique. Sur les 20 dernières années, le plus bas a été à 8.56 en janvier 2018 et le plus haut à 85.47 en mars 2020 au moment du début de la crise sanitaire. Plus il est élevé, plus le marché est nerveux.On peut dire que le VIX est entré cette semaine en "zone de vigilance". C'est une zone où il se situe entre 18 et 22. Le VIX a en effet terminé la semaine à 20.22 gagnant 10.63% sur la semaine.Cette hausse du VIX aurait pu se traduire par une baisse des indices mais ces derniers sont restés assez stables. C'est une fois de plus l'or qui en a profité, servant de valeur refuge. L'once d'or a ainsi fini la semaine à 2745 dollars! Toujours sur des records historiques.