Action SES : le regard du loup de Zurich

Eh bien, mes ami(e)s, accrochez-vous à vos cravates ou à vos foulards, car SES, notre petit bijou luxembourgeois des satellites, est en train de nous faire un remake de "La Guerre des étoiles" version finance !Parlons d'abord du gros coup : SES veut s'offrir Intelsat pour la modique somme de 2,8 milliards d'euros.C'est comme si Rocky Balboa décidait d'acheter le ring entier !Cette manœuvre, c'est du Scorsese en plein Wall Street : créer un mastodonte multi-orbite qui va faire trembler la concurrence.L'action perd 37,50% depuis le début d'année 2024 , avec un prix clôturé vendredi autour des 3,816 euros, et affichant un plus haut d'avril 2015 qui culminait vers 35 euros, soit une baisse de 89,25%.On passe encore de la Ferrari dans laquelle tous les luxembourgeois aiment se pavaner, à la twingo d'octobre 1992.Côté chiffres, ce n'est donc pas l'euphorie totale, mais on tient le coup.Le chiffre d'affaires et l'EBITDA ajusté ont un peu trébuché, comme moi après quelques verres de grappa, et un bon cigare avec Jean-David Haddad.Principe en éventail ( Weekly ) + Vague de Wolfe ( Daily)Les objectifs sont indiqués sur le graphique.Pour savoir ce qu'est le "Principe en éventail" , le lien ici : www.investir.ch Mais attention, le segment Networks, lui, pousse comme un beau diable, surtout du côté gouvernemental. C'est comme si on avait mis du Red Bull dans les satellites !Et parlons-en de ces satellites ! La constellation O3b mPOWER, c'est pas de la science-fiction. C'est du concret, du lourd, du opérationnel depuis avril.Pour l'avenir, SES joue la carte de l'ambition, à la Napoléon conquérant l'Europe. Doubler les revenus Networks grâce à Intelsat, c'est comme doubler la mise au casino, mais avec les cartes en main.Et les synergies annoncées, c'est pas de la petite monnaie, c'est du costaud !Bien sûr, il y a des défis. Le segment Vidéo, c'est un peu la VHS à l'ère du streaming. Ça décline, ça grince, ça fait un peu mal au cœur. Mais hey, c'est comme ça que le monde tourne, non ?, mes cher(e)s camarades du trading, SES, c'est comme un bon cigare cubain : ça a du corps, du caractère, et ça promet de belles bouffées pour l'avenir.Alors, on garde l'œil sur le graphique, la main sur le portefeuille, et on se prépare pour un voyage spatial qui pourrait bien nous emmener sur la lune... financièrement parlant, bien sûr !Allez, santé, et que la force du marché soit avec vous !"PAKA PAKA ! "James D.TouatiThe Wolf of Zurich