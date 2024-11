Bourse de Paris : le VIX en hausse

Article du

Attention, le VIX est en nette hausse sur la bourse de Paris et sur l'ensemble des bourses mondiales, puisqu'il s'agit d'un indicateur international. Aujourd'hui le VIX a largement dépassé la barre des 20, et même si ce vendredi 1er novembre il perd 4%, il est sur une tendance de hausse très nette. Ainsi, sur une semaine il gagne 9%, sur un mois il gagne 15%, sur 3 mois il gagne 19% et sur 6 mois 44%.A surveiller car on approche de seuils critiques mais il peut très bien rebaisser après les élections.