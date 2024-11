Action Teleperformance : le regard du Loup de Zurich

Article du

Bonjour à tous mes cher(e)s investisseurs, aujourd'hui je vais vous parler de Teleperformance, et ce n'est pas de la rigolade !Teleperformance, c'est "le gros poisson" du CAC 40 dans les centres d'appels et la relation client externalisée.En 2023, ils ont engrangé 8,35 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 5,1% en organique. Pas mal, hein ?En outre, ils ont avalé Majorel et maintenant ils sont 500 000 employés dans le monde. C'est un peu une armée!Mais attention, le cours de l'action, c'est la douche froide ! De 401,50€ en janvier 2022 à 97,90€ maintenant.Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que l'IA fait flipper les investisseurs, ils ont peur que ça nuise à leur business.C'est comme si on avait lâché un loup affamé dans une bergerie !Le Loup de Zurich a détecté un "biseau descendant" et une figure harmonique "Anti GARTLEY" qui devraient faire monter le cours sur les objectifs indiqués sur le graphique.A la baisse un retour vers les 90 euros reste possible, et au plus bas 59 euros est à surveiller en cas de panique des investisseurs.Pour 2024, Teleperformance joue la prudence. Croissance organique entre 2% et 4%, ce n'est pas la folie.Ils visent une petite amélioration de la marge d'EBITA récurrent, entre 10 et 20 points de base.C'est comme essayer de gratter quelques centimètres quand on saute en longueur.À moyen terme, ils veulent faire mieux que le marché et continuer à améliorer les marges. Ils vont continuer leurs emplettes, surtout dans les services spécialisés.Et avec Majorel, ils espèrent gratter 150 millions d'euros de synergies d'ici 2025. C'est comme trouver des pépites d'or dans une rivière !La direction "fait la belle", elle dit que les fondamentaux sont solides sur le long terme. Mais à court terme, c'est la jungle économique !Les analystes, eux, restent plutôt optimistes. Objectif de cours médian à 146€, ça fait plus de 50% de potentiel par rapport au cours actuel. Mais attention, la croissance modérée à court terme et les inquiétudes sur l'IA, ça pèse sur le titre comme un boulet au pied.Bref, Teleperformance, c'est comme un loup blessé : il a encore du mordant, mais il doit faire gaffe aux chasseurs qui rôdent.Restez vigilants, mes loups et mes louves du trading, et n'oubliez pas : "dans la jungle de la bourse, seuls les plus forts survivent !""PAKA PAKA ! "James D.TouatiThe Wolf of Zurich