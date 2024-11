Une guerre nucleaire avant la fin 2024? Le chiffre qui fait peur

Article du

Sur le site de paris en ligne Polymarket, qui fonctionne non pas comme un site de paris ordinaires mais comme une "bourse aux paris", il y a le pari sur la victoire de Trump qui s'est récemment illustré avec une cote qui s'est emballée à plus de 60%, bien au-dessus de celle des sondages.Dans une autre domaine, il y a une cote qui décolle au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin d'année... Il s'agit de la probabilité qu'une arme nucléaire explose en 2024.Cette probabilité qui était estimée à 3 ou 4% ne fait que monter depuis quelques jours, pour atteindre à présent les 25%!C'est une cote énorme!Cela veut dire que 25% des parieurs estiment qu'une arme nucléaire va exploser avant la fin d'année.Dans un marché qui représente près d'un million de dollars de paris. On est loin des 3 milliards de paris sur la résultat de la présidentielle mais ce n'est pas non plus un pari négligeable.Vu que les paris fonctionnent comme des actions, l'action "NON" pour la bombe nucléaire est donc cotée 0.75$. Autrement dit, si aucune bombe nucléaire n'explose en 2024, le gain potentiel est de 33% car l'action atteindra alors les 1$... En bourse, il y a peu d'actions aussi aussi peu risquées pouvant rapporter autant à 2 mois!