Victoire de Trump, la bourse va dans tous les sens

Article du

C'est donc le grand retour de Donald Trump à la tête de la première puissance mondiale, qui, après en avoir été le 45ème président, en deviendra le 47ème également.Ce que minorent les médias main stream, c'est de voir à quel point les instituts de sondage se sont trompés! Les médias américains avaient tous relayé l'idée de l'élection la plus serrée de l'histoire des Etats-Unis. Il n'en a rien été. Ca a été un ras de marée trumpiste, plus important encore qu'en 2016 puisque, contrairement à son duel avec Hilary Clinton, Trump est cette fois en passe de remporter le vote populaire, sur lequel il était donné largement perdant.Les conséquences sur les marchés financiers en général et sur la bourse de Paris en particulier ne se sont pas faites attendre. Elles sont diverses et variées, et il s'agit bien sur, au lendemain de cette élection, de réactions intempestives. Parmi les plus notables, citons :-La baisse très nette du VIX, dont nous nous inquiétions de la hausse ces derniers temps. Le VIX réagit donc positivement au fait que l'incertitude sur l'issue du scrutin ne va pas s'installer comme on nous l'avait prédit.-La hausse du dollar et la baisse de l'Euro. Alors que l'EuroDollar remontait fortement, voilà qu'il baisse à 1.07 aujourd'hui. Le billet vert salue par réflexe patriotique l'élection d'un candidat considéré patriote et donc, là aussi, l'absence d'incertitude sur l'issue du scrutin.-La hausse du CAC 40 en début de journée, qui gagnait plus de 1% mais qui est revenu à l'équilibre à l'heure de l'ouverture des marchés américains. Des marchés qui devrait ouvrir en hausse notable.-Sur le SBF120, la hausse de deux titres que sont Viridien et Vallourec, que nos abonnés ont en portefeuille, et il est à noter que Viridien a été recommandé à l'achat pas plus tard que la semaine dernière. Avec Trump, les forages vont reprendre et cela donne donc des perspectives à ces actions.-La baisse de plusieurs titres d'entreprises qui ont leur siège en France ou en Europe et dont le marché considère que les sociétés en question vont pâtir de la politique d'augmentation des droits de douane annoncée par Trump.Par contre, le marché ne se penche pas sur plusieurs small caps qui ont une filiale aux Etats-Unis (des filiales donc considérées comme américaines) et qui profiteront vraisemblablement du nationalisme trumpiste.Le marché est à suivre. Mais pas de décision à prendre aujourd'hui de manière intempestive.JDHFrancebourse.comInscrivez-vous :Inscrivez-vous à notre chaine Youtube : www.youtube.com @FranceBourseTV-g2k