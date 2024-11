Action FDJ - Francaise des Jeux : le regard du Loup de Zurich

Article du

+23% depuis le début 2024Pas mal pour une boîte qui vend du rêve en papier !C'est comme si vous aviez mis un coup de nitro dans votre bagnole !La FDJ, ça tient la route !Le Loup de Zurich met en avant deux biseaux : Le premier en vert est descendant donc prévoit un hausse au plus haut vers les 56.85 euros.Et le biseau ascendant en rouge signale une baisse possible sur 32.50 puis 21.70 euros, au plus basSurveiller vos oscillateurs et leurs divergences .Elles sont plus gonflées qu'un bodybuilder avant un concours !La croissance du chiffre d'affaires, ils la voient à 9% maintenant. Et la marge d'EBITDA courant ? 25%!C'est comme si vous tapiez dans le mille à chaque coup au stand de tir.c'est l'achat de Kindred, les proprios d'Unibet.Là, c'est comme si Rocky Balboa s'était offert Ivan Drago comme sparring-partner !Avec ça, ils visent une croissance du chiffre d'affaires de 16% en 2024. C'est pas de la petite frappe, ça !Ça cartonne comme un film de Scorsese !15% du chiffre d'affaires.Ça roule ma poule ! Et le réseau physique ? Il pousse comme de la mauvaise herbe, mais en bien !Kindred et FDJ deviennent un champion européen.C'est comme si De Niro et Pacino faisaient équipe, vous voyez le tableau ?Bien sûr, il y a toujours des risques.Les régulations, les taxes, y'a cette histoire de droits exclusifs qui plane au-dessus de leur tête comme l'épée de Damoclès.ConclusionMais bon sang, malgré ça, la FDJ, c'est solideAlors faites vos jeux, rien ne va plus !James D.TouatiThe Wolf of Zurich