L'age d'or de l'or est-il fini avec Trump?

Force est de constater que l'élection de Trump a mis fin, brutalement, au rallye haussier sur l'or.L'once d'or, qui culminait à 2750 dollars se retrouve une semaine après à 2614 dollars (cours de ce lundi 11 novembre à 17h) soit une baisse de 5% ce qui est une baisse remarquable pour l'or.A noter que cette baisse est moindre si on exprime en Euros (donc pour nous) vu que l'Euro est passé de 1.09 à 1.065 dollar.Donc l'once d'or est passée de 2522 à 2455€ soit une baisse de 2.6%.Rappelons les trois grands moteurs de hausse de l'or :-Le luxe. Qui est en panne actuellement.-La troisième guerre mondiale. Certains disent qu'elle a commencé d'autres qu'on est au bord. Toujours est-il qu'une explosion de cette dernière est moins probable avec Trump, qu'on le veuille ou non.-Les achats d'or des banques centrales de ce qu'on appelle le Sud Global, afin de "dédollariser" leurs économies. Cela ne va pas se tarir c'est certain!C'est surtout les incertitudes moindres depuis mercredi dernier qui font baisser l'or. On le voit.Une analyse graphique est en ligne :Et un point sur le sujet est fait dans le flash info du jour :Francebourse.com