CAC 40 vs Nasdaq, un graphique incroyable

Chers lecteurs de Francebourse.com, regardez bien ce graphique, il est tout simplement incroyable. Il représente l'évolution comparative du CAC 40 et du Nasdaq sur un an. Jusqu'en mai voire juin, on était dans le ronron habituel d'un CAC 40 qui suit les indices américains en les sous-performant. Mais à partir de juin, c'est un divorce complet auquel nous assistons! Tandis que le Nasdaq a continué sa route, haussière bien sur, le CAC 40 a lui dégringolé avant de se ressaisir.Mais alors depuis les élections présidentielles américaines, ce n'est même plus un divorce... C'est carrément une corrélation inverse! Le graphique est incroyable.On voit par ailleurs le CAC 40 revenir sur ses plus bas du mois d'aout alors que le Nasdaq est 20% au-dessus de son point bas de début aout.