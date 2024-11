Once d or et risque nucleaire : une correlation stupefiante

Il est assez stupéfiant de constater la corrélation qu'il y a eu récemment entre l'évolution du cours de l'once d'or et la perception du risque nucléaire perçu par les investisseurs. A partir du début octobre, sur le site américain Polymarket, on remarque l'incroyable hausse de la perception du risque qu'une bombe nucléaire explose avant la fin 2024 et cela avant les élections américaines. On remarque que l'explosion de l'once d'or a eu lieu à ce moment là de manière exactement parallèle. Le cours de l'or a culminé exactement au moment où le risque nucléaire perçu était au plus haut, à 32%, le jour des élections américaines... Depuis, la perception de ce risque s'est effondrée à 8% (son niveau de début octobre) et l'once d'or est exactement revenu à son niveau de début octobre également.