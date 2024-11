Analyse en OR de l OR, par le Loup de Zurich

Article du

Eh bien, mes cher(e)s camarades traders, accrochez-vous à vos sièges et servez-vous un bon verre , car on va parler de l'or, ce métal qui brille plus que les dents en or de Joey Starr (Didier Morville)!L'or, ce bon vieux XAUUSD, après avoir atteint un plus haut à 2790$ , se pavane actuellement autour des 2563-2564$ l'once. Autant vous dire qu'il se la pète comme un nouveau riche à Saint-Tropez !Depuis le début de l'année, il a pris 32,5% de muscles, comme si Arnold Schwarzenegger lui avait donné des cours particuliers.-Les banques centrales asiatiques achètent de l'or comme si c'était des tickets de loto gagnants.-Les investisseurs asiatiques sont plus accrochés à l'or qu'un carreleur à sa truelle.-Les tensions géopolitiques ? Plus nombreuses que les répliques cultes dans un film de Scorsese, entre les BRICS , le conflit Iran-Israël, La guerre en Ukraine, etc...-La Fed qui parle de baisser les taux ? Les anticipations de baisses de taux par la Réserve fédérale américaine (Fed) soutiennent le cours de l'or. C'est comme annoncer l'happy hour dans un bar !Le Loup de Zurich a détecté cette fois ci sur une base mensuelle (Graphique de gauche) , un Drapeau haussier et une éventuelle "tasse avec anse" à surveiller.Les objectifs à la hausse et à la baisse sont sur le graphique .En Daily, nous sommes dans un canal Haussier, et un rebond reste possible pour aller chercher ensuite les 2 840$Regardez vos oscillateurs préférés pour détecter une éventuelle divergence.JPMorgan, ces "costards-cravates" de Wall Street, nous sortent du 2500$ pour fin 2024 et 2600$ pour 2025. D'autres analystes, probablement après quelques verres, parlent même de 2800-2900$.Et les vrais optimistes ? Ils visent les 3200-3300$, comme si l'or allait faire un "Retour vers le futur" !Les risquesAttention les ami(e)s, c'est pas tout rose non plus :Si les banques centrales arrêtent d'acheter, ça pourrait faire l'effet d'une gueule de bois après une soirée trop arrosée. "Je vous laisse imaginez la suite ..."Les investisseurs asiatiques pourraient prendre leurs bénéfices plus vite qu'un pickpocket dans le métro.Et si la Fed devient plus agressive que Joe Pesci dans "Les Affranchis", ça pourrait faire mal !La politique monétaire et les taux d'intérêt : c'est comme le scénario d'un film, ça peut tout changer !Le dollar américain : quand il faiblit, l'or brille comme les yeux de De Niro devant une belle liasse de billets.L'inflation et l'économie : si ça sent le roussi, l'or devient plus précieux qu'un bon cigare cubain.Les tensions géopolitiques : plus il y en a, plus l'or monte, c'est mathématique !La demande des banques centrales : elles achètent de l'or comme moi je collectionne les répliques d'Audiard.Mes ami(e)s, l'or a plus de potentiel qu'un jeune Al Pacino dans "Le Parrain". Mais attention, après une telle montée, il pourrait avoir besoin de souffler un peu, comme moi après avoir posé du carrelage toute la journée.Restez vigilants, gardez votre sang-froid, et rappelez-vous : dans le trading comme dans la vie, c'est pas la chute qui compte, c'est l'atterrissage !Allez, je vous laisse méditer là-dessus. Moi, je vais m'en griller un bon et réfléchir à ma prochaine analyse technique.Comme dirait Arnold : "Hasta la vista, baby !"James D.TouatiThe Wolf of ZurichLiens de l'auteur:Tradingview:https://t.co/AKuTVGyeMSTelegram :https://t.co/ORCWCHrUfLYoutube : www.youtube.com @TheWolfOfZurichLinkedin:https://t.co/7xnAW6R0tR