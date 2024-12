Remy-Cointreau : le regard du loup de Zurich

Article du

Eh ben mes amis, accrochez-vous à vos verres de cognac, parce qu'on va parler du groupe Rémy Cointreau, et c'est pas d' la gnôle de contrebande !Rémy Cointreau, groupe familial de liqueurs et spiritueux basé à Cognac, jouit d'un héritage riche et d'une réputation d'excellence dans l'industrie des spiritueux haut de gamme.Fondée en 1724 avec la création de la maison de négoce Rémy Martin, l'entreprise a connu une expansion internationale significative dès 1810 sous l'impulsion de Paul-Émile Rémy Martin.Le lancement de la marque de cognac Louis XIII en 1874 a marqué un tournant dans l'histoire du groupe, consolidant sa position dans le segment des spiritueux de luxe.En résumé, imaginez un peu : en 1724, pendant que Louis XV faisait mumuse à Versailles, un certain Rémy Martin se disait "Tiens, si je créais une maison de négoce en eau-de-vie ?"Et bim, c'était parti mon kiki !Son petit-fils, Paul-Émile, pas froid aux yeux, se dit en 1810 : "Les Amerloques et les Asiatiques, ils connaissent pas encore notre nectar, faut leur faire goûter ça !"Et hop, il lance les exportations.En 1874, ils sortent le Louis XIII. Attention les mirettes, c'est pas du pinard de supermarché ça !C'est le genre de truc que tu débouches quand t'as gagné au loto ou que t'as réussi un trade de ouf sur les cryptos.Pour le premier semestre de l'exercice 2024-2025, Rémy Cointreau a communiqué des résultats financiers reflétant les défis actuels du marché :Chiffre d'affaires : 533,7 millions d'euros, en baisse organique de 15,9%. Bon, parlons peu mais parlons bien. Les résultats de Rémy Cointreau, ça pique un peu. C'est comme si t'avais renversé une partie de ta bouteille par terre.Bénéfice opérationnel courant : 147,3 millions d'euros, en recul de 17,6%.Marge opérationnelle courante : 27,6%, en légère baisse de 0,5 point en organiqueC'est comme si ton barman préféré t'annonçait qu'il augmente ses prix.Les prévisions pour l'exercice 2024-2025 anticipent :Une baisse organique du chiffre d'affaires entre 15% et 18%Une marge opérationnelle courante entre 21% et 22% en organiqueFigure harmonique Anti-SHARK détecté par le Loup de ZurichTous les objectifs sont indiqués sur le graphique .Le potentiel est haussier avec un recul vers les 50 euros possible.Surveiller vos oscillateurs et indicateurs favoris, pour confirmer un rebond sur l'action.En réponse à ces challenges, Rémy Cointreau a initié un plan de réduction des coûts ambitieux, visant à économiser plus de 50 millions d'euros.Cette initiative stratégique a pour objectif de contrebalancer partiellement l'érosion de la marge opérationnelle et de renforcer la résilience financière du groupe.C'est comme si tu décidais de boire moins, mais mieux. Qualité over quantité, comme dirait l'autre !Amériques : La reprise de la croissance n'est pas attendue avant le quatrième trimestre 2024-2025.Asie-Pacifique : Une détérioration séquentielle des ventes est anticipée au second semestre.Europe/Moyen-Orient/Afrique : Les perspectives de consommation restent modérées.Enjeux stratégiquesRémy Cointreau fait face à plusieurs défis majeurs :Poursuite du déstockage sur le marché américain. C'est comme si les mecs avaient décidé de faire une cure de désintox collective.Conditions de marché adverses en ChineImpact potentiel des nouvelles taxes douanières chinoises sur les importations de cognac (38,1% à partir d'octobre 2024) + Risque de taxes supplémentaires aux États-Unis... un peu comme si ton bar préféré décidait de doubler les prix du jour au lendemain !Réaction du marché et analyses financièresLa publication des résultats semestriels a été accueillie favorablement par le marché, avec une appréciation de l'action de près de 5%. Les opinions des analystes demeurent partagées :Deutsche Bank a relevé sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours de 112 euros.UBS maintient une position neutre avec un objectif de 65 euros.Le consensus des analystes reste équilibré, avec 7 recommandations d'achat, 7 de conservation et 4 de vente.Les analystes, c'est comme les commentateurs sportifs : y'en a qui voient le verre à moitié plein, d'autres à moitié vide.Deutsche Bank, ils sont en mode "Allez, on y croit !", tandis que UBS, c'est plutôt "Bof, on verra bien".Vision stratégique à long termeMalgré les défis à court terme, Rémy Cointreau réaffirme ses objectifs ambitieux pour 2029-2030 :Croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires d'environ 10% en organiqueAmélioration progressive de la marge opérationnelle couranteObjectifs de marge brute de 72% et de marge opérationnelle courante de 33%Le groupe maintient sa confiance dans sa stratégie de création de valeur et sa capacité à consolider sa position de leader mondial des spiritueux d'exception.C 'est comme si tu te disais "Dans 5 ans, je serai millionnaire". Ambitieux, mais pas impossible !Rémy Cointreau, c'est comme un bon cognac : ça traverse les époques, ça connaît des hauts et des bas, mais au final, ça reste un classique.Alors santé, et n'oubliez pas : buvez avec modération, mais choisissez bien ce que vous buvez !"PAKA PAKA!"James D.TouatiThe Wolf of ZurichPréfacier de "Mémoires d'un spéculateur, la véritable histoire de Jesse Livermore" :https://amzn.to/4gfrxIfTradingview:https://t.co/AKuTVGyeMSTelegram :https://t.co/ORCWCHrUfLYoutube : www.youtube.com @TheWolfOfZurichLinkedin:https://t.co/7xnAW6R0tRPréfacier de "Mémoires d'un spéculateur, la véritable histoire de Jesse Livermore" :https://amzn.to/4gfrxIf