Moodys degrade la note de la France.

L'agence de notation financière américaine Moody's a dégradé aujourd'hui la note de la France à un niveau AA3. Cela veut dire que la confiance accordée à la France par ces agences qui s'imposent de fait comme des arbitres, est moins importante, du fait des problèmes actuels que traverse notre pays : une instabilité gouvernementale inédite depuis plusieurs décennies, un déficit qui s'est creusé à plus de 5% du PIB, etc.La France emprunte sur les marchés obligataires à un taux d'intérêt actuellement nettement plus élevé que celui de l'Allemagne. En effet, nous empruntons à plus de 3% sur 10 ans quand nos voisins allemands empruntent à 2.2%. Cela correspond (tout de même) à 3 milliards par an que la France doit rembourser en plus de qu'elle devrait rembourser si son taux était similaire à celui de l'Allemagne.Pourtant, la tendance générale est à la baisse des taux, depuis que l'inflation régresse. Mais pour la France, les taux montent en raison des problèmes évoqués.Une vidéo de Jean-David Haddad fait un point complet sur la question, de manière simple et directe :A noter aussi une autre vidéo qui explique le financement obligataire :Francebourse.com