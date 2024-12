Portefeuille RENDEMENT : la voie royale pour être rentier

Encore une année positive pour notre portefeuille RENDEMENT que vous pouvez retrouver dans notre abonnement PRIVILEGE actuellement bradé avec 37.5% de remise.

En effet, cette année 2024, très compliquée en France, pour les raisons que nous savons, voit néanmoins notre portefeuille RENDEMENT gagner 4.13% en clôture annuelle. Cela après avoir gagné 6.90% en 2023 et 12.15% en 2022.

Depuis sa création au 1er janvier 2012, soit au terme de 13 années pleines d'existence, ce portefeuille gagne 288.72%. Il est valorisé à 194.359€ pour un capital de départ de 50.000€.

Le gain annuel moyen est donc de 11% annuels.

Pour les plus matheux de nos lecteurs, le portefeuille a été multiplié par 3.88 en 13 ans, ce qui signifie qu'en moyenne annuelle, il est multiplié par la racine 13ème de 3.88 soit 1.11 donc 11% par an.

Sa seule année vraiment négative fut 2020 en raison de la suppression des dividendes. Il avait alors perdu 8.93% mais a repris plus de 31% en 2021!

En dehors de ces deux années, ses performances sont assez linéaires.



Sur le graphique, la ligne droite représente une performance linéaire de 10% par an...



Nous lui espérons une nouvelle très bonne année 2025



