Bourse de Paris : pas d'effet janvier mais un début d'année plus efficient

On parle d'effet janvier pour désigner un rallye de début d'année, qui, après la trève des confiseurs (entre Noel et le jour de l'an), vient poursuivre le rallye de fin d'année. En 2024, il n'y a pas eu de rallye de fin d'année sur le CAC 40. C'est, depuis 2008, une des seuls années qui s'est vue privée de cette fameuse période d'euphorie généralisée. Cette absence est bien spécifique au CAC 40, en raison des problèmes d'instabilité politique, et donc d'incertitude, que nous connaissons.

Alors, on pouvait espérer que le mois de janvier vienne réparer les choses. A ce stade, et après une semaine pleine de cotations, on ne peut pas parler d'effet janvier, le CAC 40 étant certes en hausse, mais une hausse d'un vert très pâle (0.95% à la cloture du 8 janvier 2025). En revanche, on notera un certain retour d'une efficience qui avait fait défaut au marché sur l'année 2024. Plusieurs valeurs massacrées tentent en effet un rebond depuis ce début d'année, même si cela reste fragile. On notera aussi que les indices des small caps sont mieux orientés, ou tout du moins emboitent le pas du CAC 40 (par exemple le CAC small gagne 0.35%).

Par contre, il est intéressant de noter que le CAC 40 fait mieux que le Dow Jones et le Nasdaq (respectivement +0.25% et +0.85%), ce qui est un phénomène notable après une divergence vis-à-vis des indices américains comme cela n'avait jamais été vu auparavant, tout au long de ce sinistre deuxième semestre 2024.



