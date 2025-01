Taux souverains France : aucune embellie

Article du

L'année 2025 ne commence pas trop mal pour le CAC 40, qui, à la cloture du 8 janvier 2025, gagne 0.95% depuis le 1er janvier, mais elle commence plutôt mal pour les taux souverains qui sont les taux auxquels la France emprunte sur les marchés financiers. Autrement dit les fameux taux obligataires, comme cela est expliqué dans le vidéo suivante :Si on prend l'OAT France 10 ans, qui est le taux le plus représentatif, et qui correspond au taux d'intérêt sur une obligation émise pour une maturité de 10 ans par la France, il est actuellement de 3.26%, nettement au-dessus du seuil critique des 3%. Plus ce taux est élevé, plus la France devra payer d'intérêts pour rembourser sa dette.Alors que l'inflation a baissé, de manière très nette en 2024, ce taux aurait du baisser mais depuis l'été dernier il est remonté. Il est d'ailleurs proche aujourd'hui de son plus haut de juillet dernier à 3.30% mais reste en-dessous du plus haut touché en septembre 2023 à 3.54%.Affaire à suivre...JDHFrancebourse.com