VIRDIEN : un nouveau champion du SBF 120

Viridien, ex CGG, ex CGG Veritas, a changé de nom en 2024 en même temps qu'un regroupement d'actions par 1000 a été décrété car le statut de penny-stock desservait l'entreprise.Après une descente aux enfers l'an dernier avec des plus bas historiques sous les 0.4€, l'entreprise a procédé à un regroupement d'actions, et depuis la rentrée scolaire, on peut vraiment constater que le titre est en hausse, et cela de manière significative.Ainsi, sur la séance du jour, Viridien est le titre du SBF120 qui brille le plus. Depuis le début d'année, il gagne 16% et sur 3 mois glissants, il gagne 78%.Le titre Viridien rebondit fortement aujourd'hui en raison d'un communiqué de presse qui a donné une très bonne tendance pour 2025 tout en confirmant ce qui avait été annoncé précédemment pour 2024.Une analyse fondamentale qui détaille bien ce communiqué est en ligne :Ainsi qu'une analyse technique :Voir aussi notre vidéo :Et notre mail de suivi :Virdien est une ligne de notre portefeuille Croissance depuis plus de 6 mois. Achetée au bon moment!Francebourse.com