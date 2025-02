Le VIX en hausse. Effets sur le Nasdaq plus que sur le CAC 40

Article du

Nous avons déjà parlé du VIX, dit indice de la peur.Voir notre dernier article de pédagogie sur le sujet :Aujourd'hui, le VIX est en forte hausse.Il gagne 18% et passe la barre des 20.Ce qui le place, selon notre nomenclature, en zone de vigilance et non plus en zone d'optimisme.Le VIX n'est pas lié à la situation française, il n'en tient quasiment pas compte, sauf s'il se passait en France quelque chose qui pourrait perturber le monde. C'est un indice global qui tient compte de l'incertitude au niveau mondial.Voilà pourquoi il fait des pics lorsque les menaces de guerre augmentent par exemple, lorsque les menaces de récession mondiale croissent également.On notera que le VIX est beaucoup plus volatile que les indices boursiers et heureusement! Lorsque le VIX gagne 20% les indices ne perdent pas 20%... heureusement!Les indices américains sont plus impactés, dans un sens comme dans l'autre.Ainsi, on a pu voir qu'en novembre, le VIX avait fortement baissé après l'élection de Trump, ce qui a provoqué une hausse du Nasdaq mais le CAC40, lui, avait continué de baisser.Inversement, mi janvier, il a rebondi, ce qui avait plombé le Nasdaq mais pas le CAC 40 qui a poursuivi son rallye haussier du mois de janvier.En ce 3 février, il baisse mais aussi bien le CAC 40 que le Nasdaq sont touchés...Francebourse.com