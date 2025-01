Bientot 4.000 milliards de capitalisation pour les cryptomonnaies

Article du

Alors que le Bitcoin, reine des cryptomonnaies, s'envole à nouveau au-delà des 100.000 dollars, de nouvelles cryptomonnaies se créent. Et des ETF sur les cryptomonnaies se créent également. Nous en avons recommandé deux pour les amateurs ( www.francebourse.com ).L'ensemble des quelque 1300 cryptomonnaies mises bout à bout approche désormais les 4.000 milliards de capitalisation. C'est désormais plus que la capitalisation du CAC 40, c'est presque la moitié de celle du Dow Jones, et c'est 3% de la capitalisation boursière mondiale, c'est également 3% du PIB mondial. Ca reste un marché relativement confidentiel mais qui prend une vraie place dans l'économie mondiale.JDHFrancebourse.com