Analyse graphique : le triangle symétrique

Le triangle est un graphique qui présente les variations d'un titre sous forme de triangle. On en distingue trois grands types : les triangles ascendants, les triangles descendants, et les triangles symétriques.Le triangle symétrique (en réalité la symétrie n'est jamais parfaite) est finalement assez courant quand on cherche bien et qu'on ne se focalise pas sur la symétrie parfaite.Les cours évoluent donc entre un support et une résistance qui se resserrent. En général, c'est bien avant le croisement que les cours sortent du triangle et c'est cette sortie qui est intéressante car elle donne un objectif haussier si la sortie est par le haut et baissier si la sortie est par le bas. L'objectif étant défini par le report (à la hausse ou à la baisse) de l'écart qu'il y avait entre les deux droites du triangle au moment de la sortie.: voir TOUAX qui vient de sortir d'un triangle symétrique :JdhFrancebourse.com