Jean-David Haddad interviewe Romain Daubry sur l'effet de levier en bourse

Article du

Bonsoir Jean-David, bonsoir à toutes et à tous.Parce que c’est réducteur de ce qu’on peut faire avec l’effet de levier. Le trading, c’est la disci-pline phare, c’est ce que l’on connaît du marché avec ses avantages et ses inconvénients, avec tout l’aspect péjoratif qu’on peut associer au trading, la spéculation, etc. Or, l’effet de levier, en revanche, c’est quelque chose d’extraordinaire sur les marchés boursiers ; dans la vie en général, mais sur les marchés boursiers aussi quand c’est bien utilisé. Ce dont on s’est aperçu depuis des années, c’est que le levier a été créé en Bourse avant tout pour être un outil de couverture, c’est la première chose. Ensuite, les dérives qui en ont été faites permettent de faire ce qu’on appelle de la spéculation brutale, etc., mais ce n’est pas la seule chose qu’on puisse en faire.La plupart du temps, ce sont des positions de court terme ; maintenant, dans le cadre d’une stratégie de couverture ou dans des stratégies de produits structurés, de produits équilibrés, ce sont des positions qui peuvent être conservées, disons, au maximum 1 à 2 ans ; il y a des produits structurés qui durent bien plus longtemps que cela, mais ce n’est pas la base.Non effectivement, ça va venir en complément d’un investissement, et l’idée est que justement on peut faire énormément de choses avec le levier et qu’on méconnaît trop. Il y a avant tout effectivement la couverture, l’optimisation des positions, on peut également utiliser la valeur-temps, la tendance, l’absence de tendance, et donc c’est tout ce que je voulais vous montrer en plus du trading qui est un complément.On peut faire énormément de choses avec le levier. La première chose qu’on connaît du levier, c’est le trading, la discipline un peu phare, un peu reine, la plus compliquée, celle qui, malheu-reusement, fait perdre le plus d’argent notamment aux clients particuliers, alors qu’il y a énor-mément d’autres choses qu’on ne connaît pas et qu’on n’utilise pas assez avec le levier. La pre-mière chose, c’est la couverture, la protection. L’objet de mon livre est justement d’expliquer comment le levier est construit. C’est simple : le levier, c’est utiliser une petite somme pour pouvoir avoir une exposition plus importante ; ça permet donc en premier lieu, grâce à cela, de protéger et d’équilibrer les positions. Ça permet aussi d’exploiter une tendance ou une absence de tendance : je détaille dans mon livre les produits comme les options ; ce n’est pas un livre de pricing d’options mais un outil pour comprendre le mécanisme des options à effet de levier, qui permet d’exploiter l’absence de tendance, c’est-à-dire que pour une grande partie du temps, les marchés ne font rien entre 30 % et 60 % du temps, ils sont sans tendance.Exactement, ce n’est pas un outil exclusivement directionnel. C’est aussi un produit qui permet par exemple d’optimiser des positions, c’est-à-dire qu’on n’entre pas toujours au meilleur mo-ment sur une position, ou alors on peut entrer au très bon moment mais vouloir la renforcer, ça permet de dynamiser…Exactement, il y a aussi des stratégies qu’on peut combiner, c’est-à-dire qu’on peut encadrer un marché et créer des scénarios des plus simples aux plus complexes en utilisant le temps, la ten-dance, l’absence de tendance, la volatilité, donc le stress du marché ou l’absence de stress.Bien sûr. Malheureusement, le levier, comme on l’expliquait, est souvent utilisé et perçu comme un outil de trading, de spéculation à court terme, pour prendre du risque, mais en fait, ce doit être pris au contraire comme un outil de maîtrise du risque. C’est ce que j’essaye d’expliquer et d’ailleurs je le vois encore parmi les commentaires, il y a toujours une appréhension par rapport à ça : « le levier, c’est dangereux, on va tout perdre », oui, bien sûr, si on ne comprend pas les produits en eux-mêmes, la structure des produits, leur fonctionnement, et si on les utilise mal, et la dernière chose, c’est si on connaît mal son profil d’investisseur, il faut bien comprendre cela. Donc oui, il y a effectivement quelques anecdotes dans mon livre pour illustrer les bonnes pratiques ou les mauvaises, les succès ou les échecs, pour bien faire comprendre que c’est avant tout une compréhension de soi pour l’investisseur et ensuite une compréhension du produit.Dans les produits d’origine les plus connus, il y a le SRD, ensuite les options et les futures, qui sont la base par laquelle passent tous les autres produits que l’on appelle produits émetteurs – warrants, turbos, certificats à levier notamment – puis les CFD, dans les années 2000, les pre-miers vers 2006-2007, qui venaient du spread betting, du pari. Les Anglais étaient très bons pour organiser les paris, ils se sont aperçus que s’ils étaient capables de faire une cote, ils pou-vaient coter des produits boursiers. Donc il y a toute cette génération de produits ; tous ont des avantages et des inconvénients. Il ne s’agit pas de faire un match entre ces produits, parce que certains ont des avantages, d’autres des inconvénients, et vont correspondre au profil de cha-cun, donc c’est en fonction de cela qu’il va falloir les déterminer ; ce n’est pas un match, mais une compréhension et une distinction entre chaque produit.Ce n’est pas de moi, j’aurais été très fier de l’inventer, mais j’ai repris les travaux de mes pairs, je m’y intéresse beaucoup, il y en a quelques-uns mais c’est vrai que nous sommes peu, et sur-tout on n’utilise pas les gros outils, on les mesure nous-mêmes.Il s’agit d’utiliser justement ces produits à effet de levier parce que ces produits ont des posi-tions déclarées. Pour faire simple sur les futures et les options, on peut détecter grâce aux fu-tures la pression, la force d’un mouvement, et grâce aux options le sentiment des opérateurs. Il y a ce qu’ils déclarent, quand ils disent qu’ils sont investis, qu’ils sont optimistes, etc., et puis il y a ce qu’ils font réellement.Ils sont contradictoires, et donc les options permettent de détecter qu’il y a un écart, donc de détecter de façon objective quel est leur état d’esprit et donc de voir ce qu’ils font vraiment.Exactement. Il permet de mesurer le niveau de protection des portefeuilles. Quand tout le monde est très optimiste sur le marché, on n’a plus d’argent disponible, on investit tout sur les actions, donc il n’y a plus d’argent pour protéger les portefeuilles. C’est alors le signal d’un risque sur le marché parce qu’il y a difficilement de nouveaux entrants, donc le risque est pro-bablement la consolidation, mais encore faut-il qu’il y ait un élément pour déclencher cette baisse ou cette consolidation. Concernant les futures, c’est la mesure de la pression dans un marché. Sur une action, il y a tant de millions, de milliards de titres disponibles et pas un de plus, sauf opération spéciale – augmentation de capital, division des titres, opération sur titres, etc. Mais pour que ces futures, ces produits soient équilibrés – et je l’explique en détail dans le livre – il faut qu’il y ait un nombre de contrats qui soit ajouté ou diminué, et cela permet de mesurer de façon objective l’intérêt dans le marché.Exactement.Eh bien, il y a aussi dans le livre des éléments très importants pour apprendre à se connaître, pour déterminer son profil boursier, les bonnes questions à se poser…Effectivement, la différence entre trader et investisseur, ou les deux, puisqu’on peut être les deux, c’est de distinguer ses positions, ses prises de poosition, et puis les bonnes et les mau-vaises pratiques. Je donne quelques exemples de mauvaises pratiques avec les risques que cela peut représenter, et puis de bonnes pratiques, comment mettre en place des stratégies correctes, etc.Je vous le confirme et je voudrais justement remercier tous les commentaires extrêmement positifs que j’ai sur le sujet, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans ce livre.On l’espère !Merci à vous.En vente chez l'éditeur :Sur Amazon :A la Fnac : www.fnac.com #omnsearchpos=1Et ailleurs!FRANCEBOURSE.COMInscriptions : www.francebourse.com