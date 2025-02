Bourse de Paris : Trump ne rassure plus les marchés, il les effraye

Article du

Vous aviez été prévenus que ce mois de février n'allait pas ressembler à janvier!La cassure est franche et nette! Et ce que j'annonçais ce matin dans ma chronique arrive plus tôt que prévu : le marché entame une psychose collective par rapport aux droits de douane de Trump.Il a fait rêver pendant un mois, maintenant il fait peur!Je vous explique tout ça dans la vidéo que je viens d'enregistrer :Pas de panique pour autant! Pas de position SRD, pas de call... Ce qui va surtout nous intéresser ce sont les résultats et les perspectives.Il est à noter que les valeurs qui baissent le plus sont celles qui travaillent le plus avec les USA comme je l'explique dans la vidéo.Il est aussi et surtout à noter qu'à ce stade, il n'a décrété aucun droit de douane avec l'Europe, donc c'est du pur fantasme. Mais on a l'habitude, n'est-ce pas?JDHFrancebourse.com