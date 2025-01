Bourse de Paris : enfin un effet janvier!

Article du

Vivons-nous enfin un vrai "effet janvier" après que la tentative de rallye de fin d'année de début décembre ait vite avorté?Il semblerait enfin que oui, que le marché français retrouve des couleurs...Une analyse technique du CAC 40 est en ligne :Le CAC 40 est actuellement à +1.48% depuis le 1e janvier et notre portefeuille CROISSANCE, qui se rattrape du 2e semestre 2024 est à +3.15%D'ailleurs notre numéro du 15 janvier peut être acheté à l'unité : www.francebourse.com #publicationLa hausse de notre portefeuille CROISSANCE qui surperforme le CAC 40 est sa voie naturelle, que le CAC monte ou baisse. Elle est parfois contrariée par l'inefficience du marché. Mais plus le spread entre notre portefeuille et le CAC persiste et s'accroit plus cela est un signe d'efficience du marché. Et donc nous sommes dans un marché plus efficient. Cela ne signifie pas que le VIX doit être bas. Par exemple, quand le VIX était à 13 cela était pathologique et montrait une inefficience. Un VIX entre 16 et 20 est plus logique.Ce retour d'efficience est un bon signe, d'autant plus que les taux obligataires flambent.Et justement, si on analyse bien les choses, ils flambent parce que les obligations baissent, donc il y a aussi un mouvement des capitaux vers les actions françaises car les investisseurs se disent en fait que les entreprises sont plus fiables que les états.C'est toute une réflexion...Nous avons également en ligne une analyse technique sur le taux des OAT France 10 ans :Et enfin ma vidéo du jour, je pense que vous attendiez une vidéo! J'y détaille plus intensément et chiffres et graphiques à l'appui, tout ce que je viens de vous dire :Prochainement je vais vous présenter un peu plus en détails chaque nouveauté du TOP 20 (toutes cartonnent)...Et c'est lorsque les résultats vont commencer que d'autres nouveautés vont apparaitre.Jean-David HaddadFrancebourse.com